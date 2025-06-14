İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi Sekmen Caddesi Ataşehir yönünde seyreden Yusuf K. idaresindeki otomobil, Hakan Ö. yönetimindeki çekici, sürücü isimleri öğrenilemeyen kamyonet ile kamyon çarpıştı. Kazanın etkisiyle kamyon ve çekici yol kenarındaki otluk alana savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.