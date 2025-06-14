İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var
İstanbul Sancaktepe'de kamyonet, otomobil, çekici ve kamyonun karıştığı kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi Sekmen Caddesi Ataşehir yönünde seyreden Yusuf K. idaresindeki otomobil, Hakan Ö. yönetimindeki çekici, sürücü isimleri öğrenilemeyen kamyonet ile kamyon çarpıştı.
Kazanın etkisiyle kamyon ve çekici yol kenarındaki otluk alana savruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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