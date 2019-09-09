Bakırköy, Şirinevler'de meydana gelen 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Şirinevler çıkışı Edirnekapı istikametinde 01:00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; Henüz bilinmeyen bir sebeple 5 otomobilin birbirine girerek zincirleme kazaya meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirnekapı istikameti trafiğe kapandı. otomobiller yan yola yönlendirilerek trafik akışı sağlandı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
DHATürkiye
Şirinevler'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı. Kaza sebebiyle D-100 Edirnekapı istikameti kapanırken trafik yan yola yönlendirildi.
Bakırköy, Şirinevler'de meydana gelen 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Şirinevler çıkışı Edirnekapı istikametinde 01:00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; Henüz bilinmeyen bir sebeple 5 otomobilin birbirine girerek zincirleme kazaya meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.