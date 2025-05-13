İstanbul'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'ndeki artçı sarsıntılar devam ediyor.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre İstanbul'un Silivri açıklarında saat 20.46 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 10.86 kilometre olduğu ve bazı ilçelerde hissedildiği öğrenildi.



SABAH SAATLERİNDE DE SALLANDI

Sabahın erken saatlerinde de Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.



NACİ GÖRÜR: STRES ALAN DEĞİŞİMLERİ DEVAM EDİYOR



Prof. Dr. Naci Görür, sabah saatlerinde yaşanan benzer depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Fay Zonu'nda gerçekleştiğini kaydeden Prof. Dr. Görür, bu zonda stres alan değişimlerinin sürdüğünü kaydetti.

İSTANBUL 6,2 İLE SALLANMIŞTI



İstanbul'da 23 Nisan günü saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



13 saniye süren depremde can kaybı ya da deprem kaynaklı yaralanma yaşanmamıştı.



Megakentte büyük paniğe neden olan deprem sonrasında çok sayıda artçı deprem kaydedilmişti.