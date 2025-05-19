İstanbul'da 5 milyonluk vurgun: Parayı kriptoya çevirip ortadan kayboldular
İstanbul'da ev almak isteyen bir kişi, dolandırıcıların tuzağına düştü. Y.K. isimli kişiden 4 milyon 750 bin lirayı alan dolandırıcılar ortadan kayboldu. Gözaltına alınan altı kişi tutuklandı.
İstanbul'da ev almak isteyen bir kişi dolandırıldı. Olay Avcılar ilçesinde yaşandı.
Y.K. isimli kişi, ev almaya çalışırken dolandırıldığı şikayetiyle 21 Mart'ta emniyete başvurdu.
İlan sitesinden bulduğu daire için satıcılarla irtibata geçen Y.K., yapılan pazarlığın ardından şüphelilerin verdiği banka hesabına 4 milyon 750 bin lirayı havale ettiğini ancak satıcıların ortadan kaybolduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.
İhbar üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
DÖRT ŞEHİRDE OPERASYON YAPILDI
Delilleri toplayan polis, şüphelilerin Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'daki adreslerine operasyon yaptı.
Gözaltına alınan yedi şüpheliden Hatay ve Adana'da yakalananlar İstanbul'a getirilirken Gaziantep ve Şanlıurfa'da yakalananların işlemleri ise bulunduğu illerde yapıldı.
SAZAN SARMALIYLA TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER
Sazan sarmalı olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullanan şüphelilerin, mağdurlara aynı daireyi isteyen başka kişilerinde olduğunu söyleyerek parayı hesaplarına havale ettirdiği ve ellerine geçen parayla kripto para alarak ortadan kayboldukları tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. (20), M.D. (19), H.H.K. (19), M.Ö. (40), S.E. (33) ve S.A.(48) tutuklanırken M.K. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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