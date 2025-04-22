İstanbul'da araçlar birbirine girdi: "Güneş gözümü aldı"

GÜNEŞ GÖZÜNÜ ALDI, KAZA OLDU

Kazaya neden olan sürücü Kürşat Uğur, "Sağ şeridin trafiği hiç gözükmüyor. Bir de güneş yüzünden göremedim. Güneş görmemi engelleyince bir anda arabayı toparlayayım derken, sola kırdım arkamdan bir araç bana dokundu. Beni sola attı atınca da bu kaza oldu." dedi.

Uğur'un eşi Aslı Uğur ise, "Eşim geliyordu araca çarpmamak için hafif sola kırdı. Vurmanın etkisiyle gözümü açtığımda hava yastıkları patlamıştı. Sadece ben ve eşim vardı. Çok şükür iyiyiz " diye konuştu.