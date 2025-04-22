İstanbul'da araçlar birbirine girdi: "Güneş gözümü aldı"
İstanbul Beylikdüzü'nde altı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı. Kazaya neden olan sürücü, "Güneş yüzünden yolu göremedim, kaza oldu." dedi.
İstanbul Beylikdüzü'nde altı aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi'ndeki Beysan Sanayi Altgeçidi'nin girişinde meydana geldi.
Avcılar yönünde otomobiliyle ilerleyen Kürşat Uğur yolun sağ şeridine geçmek istedi.
Uğur, şerit değiştirdiği sırada aynı yönde ilerleyen ve arkadan gelen beş araç zincirlemeye kazaya karıştı.
Meydana gelen zincirleme kazada Kürşat Uğur yönetimindeki otomobil dahil altı araçta maddi hasar meydana geldi.
Zincirleme kazada yaralanan bir kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GÜNEŞ GÖZÜNÜ ALDI, KAZA OLDU
Kazaya neden olan sürücü Kürşat Uğur, "Sağ şeridin trafiği hiç gözükmüyor. Bir de güneş yüzünden göremedim. Güneş görmemi engelleyince bir anda arabayı toparlayayım derken, sola kırdım arkamdan bir araç bana dokundu. Beni sola attı atınca da bu kaza oldu." dedi.
Uğur'un eşi Aslı Uğur ise, "Eşim geliyordu araca çarpmamak için hafif sola kırdı. Vurmanın etkisiyle gözümü açtığımda hava yastıkları patlamıştı. Sadece ben ve eşim vardı. Çok şükür iyiyiz " diye konuştu.
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