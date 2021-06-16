İstanbul'da aşılamada günlük doz rekoru

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün İstanbul'da salgın dönemi boyunca en yüksek aşılamanın yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, bir günde 273 bin 602 doz aşı uygulandığını belirtti.

DHA 16.06.2021 - 09:51

İstanbul'da aşılamada günlük doz rekoru

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'da dün salgın dönemi boyunca en yüksek aşılamanın yapıldığını duyurdu.

Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı. 1 doz: 3.916.959, 2 doz: 2.251.556. Toplamda 6.168.515 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz.''

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