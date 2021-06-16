İstanbul'da aşılamada günlük doz rekoru

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'da dün salgın dönemi boyunca en yüksek aşılamanın yapıldığını duyurdu.



Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



''İstanbul'da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı. 1 doz: 3.916.959, 2 doz: 2.251.556. Toplamda 6.168.515 doz aşı oldu. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz.''

#İstanbul’da salgın döneminin en yüksek aşı uygulaması dün gerçekleştirildi ve tam 273.602 doz aşılama yapıldı.



1 doz: 3.916.959 ✅

2 doz: 2.251.556 ✅✅



Toplamda 6.210.282 doz aşı oldu.



Aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz.#RandevunuAlAşınıOl#İstanbulRekoraKoşuyor pic.twitter.com/AjvhtgGwXu — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 16, 2021