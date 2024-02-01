İstanbul'da aynı iş yeri 4'üncü kez kurşunlandı

İstanbul Esenler'de aynı iş yeri 4'üncü kez kurşunlandı.



Saldırı, Havaalanı Mahallesindeki bir sokakta bulunan tekstil atölyesine düzenlendi.15 gün içerisinde dördüncü kez silahlı saldırı düzelenen atölyeye maskeli ve kasklı iki kişi saat 09.30 sıralarında plakasız bir motosikletle geldi; iş yerinin çevresinde keşif yaptı.

Bir süre sonra tekrar sokağa giren şüphelilerden motosikletin arkasında oturan kişi silahını çıkararak iş yerine 9 el ateş etti. Silahlı saldırının ardından hızla olay yerinden kaçan şüpheliler ara sokaklarda izini kaybettirdi. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri atölye ve çevresinde incelemelerde bulundu. İncelemelerde sokakta 9 adet kovan bulundu.

Polis ekipleri saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.