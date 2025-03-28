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İstanbul'da bayram trafiği: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

9 günlük bayram tatili için memleketlerine gidenler, yolları doldurdu. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı.

İstanbul'da bayram trafiği: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı
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'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 85'e ulaştı.

TEM Mahmutbey gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

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