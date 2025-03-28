İstanbul'da bayram trafiği: Yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

İstanbul'da 9 günlük bayram tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 85'e ulaştı.

TEM Mahmutbey gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Araçların güçlükle ilerlediği görüldü.