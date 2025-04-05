İstanbul'da beş katlı binadaki iş yerinde yangın

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi 2275 Sokak'ta beş katlı binanın giriş katındaki oto paspas imalatı yapılan iş yerinde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Apartmanda oturanlar çevredekilerin uyarıları üzerine binayı hemen boşalttı. İş yerinden çıkan dumanların binayı sarması nedeniyle sokakta kısa süreli panik yaşandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Binada oturan bir kadın yangın nedeniyle baygınlık geçirdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada ve iş yerinde hasar oluştu.