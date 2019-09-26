AFAD’dan alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin artından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Marmara Denizi'nde en büyüğü 4,1 olan 34 artçı sarsıntı yaşandı.
Silivri açıklarında önceki gün 4,6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.
Marmara Denizi'nde gün içinde de saat 12.00'de 2.9; 10.52'de 2.1, 10.32'de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
İstanbul'da beşik gibi sallanıyor: 34 artçı deprem
Anadolu AjansıTürkiye
Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 34 artçı sarsıntı yaşandı.
AFAD’dan alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin artından artçı sarsıntılar devam ediyor.