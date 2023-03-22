İstanbul'da bir apartmanın demir bahçe kapısı üçüncü kez çalındı

İstanbul Bağcılar'daki bir binanın yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki bahçe kapısı 3.kez çalındı.
Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde 18 Mart günü saat 18.30 sıralarında, 3 katlı apartmanın bahçe kapısı çalındı.
Banda boyunlukla yüzünü gizleyen şüpheli, çevredekilere aldırış etmeden yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki demir kapının bir kısmını söküp, kucaklayarak taşıdı.
Hırsızlık güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Binanın bahçe kapısının daha önce iki kez daha çalındığı öğrenildi.
Mahalle sakinlerinden olan Furkan Koç, "Hırsız 20'li yaşlarda. Çevredekilere aldırış etmeden kapıyı alıp götürüyor" dedi.
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.