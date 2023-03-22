İstanbul'da bir apartmanın demir bahçe kapısı üçüncü kez çalındı

Hırsızlık güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Binanın bahçe kapısının daha önce iki kez daha çalındığı öğrenildi.



Mahalle sakinlerinden olan Furkan Koç, "Hırsız 20'li yaşlarda. Çevredekilere aldırış etmeden kapıyı alıp götürüyor" dedi.



Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.