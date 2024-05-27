İstanbul'da caddede yürüyen 13 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti

Sultanbeyli'de caddede ilerleyen düğün konvoyundan havaya ateş açıldı. Yorgun mermi, simit aldıktan sonra fırından çıkan 13 yaşındaki çocuğun koluna isabet etti. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da caddede yürüyen 13 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti

Olay saat 13.30 sıralarında Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Eyyubi Caddesi'nde meydana geldi.

13 yaşındaki Semih A. fırından simit aldıktan sonra evine gitmek üzere caddede yürümeye başladı. Bu sırada yolda ilerleyen düğün konvoyundan havaya ateş açıldı.

Tabancadan çıkan yorgun mermi Semih A.‘nın koluna isabet ederek çocuğun yaralanmasına neden oldu.

İstanbul'da caddede yürüyen 13 yaşındaki çocuğa yorgun mermi isabet etti - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan Semih A.'nın anne ve babası da olay yerine geldi. Kolundan yaralanan aSemih A. ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Diğer yandan park halindeki 1 aracın üzerinde de 2 adet mermi çekirdeği bulundu.

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