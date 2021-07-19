İstanbul'da çocuğunu tavana asarak döven baba serbest bırakıldı

İstanbul Küçükçekmece'de bir babanın çocuğunu tavana asarak dövdüğünü iddia eden mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler babayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri de ailenin 2 çocuğu ve annesini koruma altına aldı.

Babanın çocuğunu dövdüğü iddia edilen görüntüler ise sosyal medyada tepki çekti.



Olay Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, baba T.Y.'nin 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede çocuğunu tavana asarak dövdüğünü gören mahalle sakinleri olayı hem videoya çekti ardından da polis ekiplerine haber verdi.

Sosyal medyada da paylaşılan ve tepki çeken görüntülerin ardından olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gelerek çocuğuna tavana asarak şiddet uyguladığı iddia edilen T.K.'yı gözaltına aldı.

"ŞİMDİ BUNU POLİSE GÖNDERMEYECEK MİYİM?"



Olayın yaşandığı sokakta oturan bir mahalle sakini ailenin yaşadığı dairede olup bitenleri cep telefonu ile kaydetti. Görüntüler de içeriden ağlayan çocuk seslerinin geldiği duyuluyor.

Mahalle sakinlerinin bağırdığını gören ve baba T.K. olduğu iddia edilen bir kişinin ise balkon kapısının hızla kapattığı görülüyor.

Görüntülerin sonunda ise kamera ile çekim yapan kişinin "Şimdi ben bunu polise göndermeyecek miyim, polisi çağırmayacak mıyım?" dediği duyuluyor.

SAVCI TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ



Bahsi geçen baba Taha Kezbar(38) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen şüpheli Kezbar, burada savcıya ifade verdi. Kezbar'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Savcılık, "Alt soydan akrabaya karşı eziyet" suçundan tutuklama talebiyle Kezbar'ı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.



ADLİ KONTROLLE SERBEST



Hakimlik, sorgusunun ardından şüpheli Kezbar hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.



Serbest bırakılmasının ardından tercümanı aracılığıyla konuşan Kezbar, "Ben çocuklarımı darp etmedim. Bir baba, gerçek bir baba olursa çocuklarına işkence etmez ve ayaklarından tavana asmaz. Sadece ben çocuklarımla konuşuyordum, uyarıyordum çocuklarımı" dedi.



"BEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM"



Kezbar, "Böyle bir şey olsa Suriye'de kalırdım. Türkiye'ye bu amaçla gelmezdim. Ben böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Ben Türkiye'ye geldim özgürlük istiyorum. Bizi ihbar eden komşumuzla aramızda bir husumet var, aramızda büyük bir yanlış anlaşılma var. Ben böyle bir şeye kalkışmam. Ne sebeple ufak çocuklarımı tavana asayım yani" diye konuştu.



"ÇOCUKLARA DA SORABİLİRSİNİZ"



Kezbar şöyle devam etti:

"Peygamber efendimiz çocuklarını ve torunları Hasan, Hüseyin'i de severdi. Bir baba evlatlarına sahip çıkmaz mı, sevmez mi? Ben böyle bir şey yapmadım. Çocuklar da hazır çocuklara da sorabilirsiniz. Her şeyim açık, her şey meydanda."



Taha Kezbar çocuklarının ve eşinin koruma altına alındığını bilmediğini de söyledi.

VİDEO: ÇOCUĞUNU TAVANA ASARAK DÖVEN BABA GÖZALTINDA