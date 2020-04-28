İstanbul'da ev partisine polis baskını: 10 gözaltı

Bağcılar'da bir evde parti düzenleyerek corona virüsle mücadele tedbirlerini ihlal eden 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere, toplam 31 bin 800 lira da para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı 28.04.2020 - 13:38 | Son Güncelleme : 28.04.2020 - 13:40

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Villadaki partiye 31 bin 500 lira ceza

Villadaki partiye 31 bin 500 lira ceza

İstanbul'da Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'ndeki bir evde parti verildiği ve partiye katılan kişilerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

2'Sİ KADIN 10 KİŞİYE GÖZALTI

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, evde bulunan 2'si kadın 10 kişiyi gözaltına aldı.

31 BİN 800 LİRA DA PARA CEZASI KESİLDİ

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilere, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirlerini ihlalden toplam 31 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

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