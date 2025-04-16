İstanbul'da galeriye el yapımı patlayıcıyla saldırı

Site içindeki bir galeriye yaya olarak gelen kimliği belirlenemeyen şüpheli, bir süre bekledikten sonra iş yeri çalışanını dışarı çağırdı.

Galeride meydana gelen patlama nedeniyle, iş yerinin tüm camları kırıldı ve hasar oluştu.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri geldi. Uzman ekiplerin incelemesinde, dükkana atılan patlayıcının el yapımı olduğu değerlendirildi.

ÇETE HARAÇ İSTEMİŞ

İş yeri sahiplerinin yaklaşık bir ay önce bir çete tarafından haraç vermeleri yönünde tehdit edildikleri iddia edilirken, polis patlayıcıyı atan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.