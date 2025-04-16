İstanbul'da galeriye el yapımı patlayıcıyla saldırı

İstanbul Bağcılar'da bir oto galeriye el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Galerinin bir ay önce bir çete tarafından haraç vermeleri yönünde tehdit edildiği bildirildi.

İstanbul'da galeriye el yapımı patlayıcıyla saldırı

Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı.

, Oto Galericiler Sitesi'nde 14 Nisan Pazartesi günü gerçekleşti.

Site içindeki bir galeriye yaya olarak gelen kimliği belirlenemeyen şüpheli, bir süre bekledikten sonra iş yeri çalışanını dışarı çağırdı.

Çalışanın dışarı çıkmasının ardından yanındaki patlayıcı maddeyi galerinin içine atan şüpheli, koşarak uzaklaştı.

İstanbul'da galeriye el yapımı patlayıcıyla saldırı - 1 Patlama anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Galeride meydana gelen patlama nedeniyle, iş yerinin tüm camları kırıldı ve hasar oluştu.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri geldi. Uzman ekiplerin incelemesinde, dükkana atılan patlayıcının el yapımı olduğu değerlendirildi.

ÇETE HARAÇ İSTEMİŞ

İş yeri sahiplerinin yaklaşık bir ay önce bir çete tarafından haraç vermeleri yönünde tehdit edildikleri iddia edilirken, polis patlayıcıyı atan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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