İstanbul'da galeriye el yapımı patlayıcıyla saldırı
İstanbul Bağcılar'da bir oto galeriye el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Galerinin bir ay önce bir çete tarafından haraç vermeleri yönünde tehdit edildiği bildirildi.
Bağcılar'da oto galeriye el yapımı patlayıcı atıldı.
Saldırı, Oto Galericiler Sitesi'nde 14 Nisan Pazartesi günü gerçekleşti.
Site içindeki bir galeriye yaya olarak gelen kimliği belirlenemeyen şüpheli, bir süre bekledikten sonra iş yeri çalışanını dışarı çağırdı.
Çalışanın dışarı çıkmasının ardından yanındaki patlayıcı maddeyi galerinin içine atan şüpheli, koşarak uzaklaştı.
Galeride meydana gelen patlama nedeniyle, iş yerinin tüm camları kırıldı ve hasar oluştu.
İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri geldi. Uzman ekiplerin incelemesinde, dükkana atılan patlayıcının el yapımı olduğu değerlendirildi.
ÇETE HARAÇ İSTEMİŞ
İş yeri sahiplerinin yaklaşık bir ay önce bir çete tarafından haraç vermeleri yönünde tehdit edildikleri iddia edilirken, polis patlayıcıyı atan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Saldırı
- Polis Adliye
- İstanbul Bağcılar