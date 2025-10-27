Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

NTV'ye açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Hepimiz teyakkuz halindeyiz. Oraya gittiğimizde daha detaylı şekilde inceleme fırsatımız olacak. Bazı ihbarlar var ama net olmak lazım bu konularda. Şu anda bu yaşanan depremin durumuyla alakalı biz vatandaşlarımızın yanındayız, emrindeyiz" açıklamalarında bulundu.

NTV Bölge Temsilcisi Merih Ak, İzmir'deki deprem sırasında panik yaşandığını aktarırken, "Artçıları depremden çok daha fazla hissetik ve daha fazla sürdü..10 Ağustos'taki depremde bu kadar panik yoktu, insanlar açık alanlara akın etti. Alsancak'taki Kordon insan akınına uğradı, trafik tıkandı" dedi.



Prof.Okan Tüysüz, "10 ağustosT 6,1 deprem oldu Sındırdı kuzeyinde. Son 10 günde bu bölgede 430 deprem var. Dolmayısıyla bu etkinlik 10 Ağustos'ta başlayan etkinliğin devamı gibi. Diri fay haritasında böyle bir fay görünmüylor, bu da farkı ihtimalleri gündeme getiriyor. Bölgede çalışma yapıldı, yüzeyde herhangi bir fay belirlenemedi, alt tabakadaki bir fayın yüzeye çıkma ihtimali gündeme geliyor. Bilimsel olarak tartışılmalı." açıklamasını yaptı.



AFAD: HASAR BİNALARA GİRMEYİN



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi uyarısında bulundu.



AFAD'dan yapılan açıklamada, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin." ifadelerine yer verildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SAHADA İNCELEME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."



BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yapılan açıklamada ekiplerin saha taramalarına başladığı belirtildi.



Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.



BAKAN MEMİŞOĞLU: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem sonrası sürecin yakından takip edildiğinş belirterek şunları kaydetti:



"Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."