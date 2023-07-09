İstanbul'da iki katlı binanın çatı katı alev alev yandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde iki katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Mahalleli panikle sokağa dökülürken yangın anı anbean kameraya yansıdı.

İstanbul'da iki katlı binanın çatı katı alev alev yandı

, dün saat 22.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Tamir Sokak'ta bulunan iki katlı binada çıktı. Binanın çatı katının bir kısmı tamamen alevlere teslim oldu. Yangın sırasında evde bulunanlar tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken çatı katının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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