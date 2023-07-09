İstanbul'da iki katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Tamir Sokak'ta bulunan iki katlı binada çıktı. Binanın çatı katının bir kısmı tamamen alevlere teslim oldu. Yangın sırasında evde bulunanlar tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken çatı katının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.