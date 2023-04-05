İstanbul'da işyerinde 11 kişi kimyasal maddeden zehirlendi

İstanbul Esenyurt'ta bir işyerinde 11 kişi kimyasal maddeden zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Akçaburgaz Mahallesi 1575. Sokak Alkop Sanayi Sitesi'ndeki bir blokta baskı devre kartları yapılan iş yerinde üretim için kullanılan ham madde kimyasal reaksiyona girdi.



Bu sırada iş yerinde bulunanlar reaksiyona giren kimyasal maddeden yayılan gazdan etkilendi.



İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kimyasal maddeden etkilenen 11 kişi, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.



Polis tarafından işyerinin bulunduğu sokak, araç ve yaya girişine kapatıldı. İtfaiye ekipleri de işyerini havalandırmak için çalışma yaptı.

