İstanbul'da kadın turiste inşaat demiriyle saldırı

İstanbul'da bir turist, kendisinden para isteyen yabancı uyruklu kişinin saldırısına uğradı.
İddiaya göre Beyoğlu ilçesi Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen İran uyruklu turist kadının yanına yaklaşan bir Filistinli, kadından para istedi.
Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan, eline geçirdiği inşaat demirini kadının sırtına ve vücudunun 4-5 yerine sapladı.
Yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar saldırganı döverek etkisiz hale getirdi.
Kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı ve uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen saldırgan da hastaneye götürüldü.