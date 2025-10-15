İstanbul'da kahvehaneye uzun namlulu silahlarla saldırı

Esenyurt'ta sokaktaki iş yerinin önüne otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler araçtan uzun namlulu silahlarla inerek kahvehaneye ateş etti.

Olayın ardından şüpheliler otomobile binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında saldırıda 2 otomobilin camlarına çok sayıda mermi isabet etti. Araçlar gerekli incelemelerin yapılması için çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.