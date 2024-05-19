İstanbul'da keserle zabıtaya saldıran seyyar satıcıya tekme tokat dayak

Zeytinburnu'nda sahilinde seyyar satıcılık yapan aileden bir kişi, tezgâhını kaldırmak isteyen sivil zabıta ekiplerine keserle saldırdı. Çıkan kavgada bazı zabıta memurları, yere düşen seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü.

İstanbul'da keserle zabıtaya saldıran seyyar satıcıya tekme tokat dayak

Olay, dün öğlen saatlerinde Zeytinburnu sahilinde, Büyükşehir Belediyesi'nin sivil zabıta ekibi ile seyyar satıcı arasında yaşandı.

İddiaya göre, İBB’ye bağlı sivil zabıta ekipleri, sahilde seyyar satıcılık yapan ailenin tezgâhlarını kaldırmak istedi.

İstanbul'da keserle zabıtaya saldıran seyyar satıcıya tekme tokat dayak - 1

Sivil zabıta ekiplerine direnen seyyar satıcılardan bir kişi, eline aldığı keserle ekiplerin üzerine yürüdü. Zabıta ekipleri, kendilerine keserle saldıran kişiyi yere yatırıldı.

Bazı zabıta memurları ise yerdeki seyyar satıcıyı darbetti. 

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