İstanbul'da keserle zabıtaya saldıran seyyar satıcıya tekme tokat dayak

Sivil zabıta ekiplerine direnen seyyar satıcılardan bir kişi, eline aldığı keserle ekiplerin üzerine yürüdü. Zabıta ekipleri, kendilerine keserle saldıran kişiyi yere yatırıldı.



Bazı zabıta memurları ise yerdeki seyyar satıcıyı darbetti.