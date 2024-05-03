İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 29 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırıda bulunan 29 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 29 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-13 A" başlığıyla yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere taşlı sopalı saldırıda, fiziki müdahalede bulunan 29 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 29 kişi yakalandı - 1

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer kişileri yakalamaya yönelik operasyonların devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 29 kişi yakalandı - 2

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 29 kişi yakalandı - 3

Bu arada, yakalananlar arasında sosyal medya fenomeni "Basel" isimli kullanıcının da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 29 kişi yakalandı - 4

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