İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de halka kapalı

Güvenlik gerekçesiyle bugün İstanbul'da 5 konsolosluk kapatıldı.

Hollanda Başkonsolosluğunun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise, "İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılmıştır" denildi.



Konsoloslukların kapatılması | Bakan Soylu: Türkiye'ye bir psikolog harp yürütülmektedir Haberi Görüntüle

Fransa Başkonsolosluğu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da terör saldırısı riski yüksek olmaya devam ediyor. Özellikle Beyoğlu semtindeki, Taksim, İstiklal Caddesi, ve benzeri ibadethaneler, konsolosluk temsilcilikleri, turistik yerler söz konusu olduğunda. Bu nedenle, Türkiye'de ikamet eden Fransızlar veya ziyaretçiler, her zaman ve her yerde azami dikkat göstermeye, turistik ve yoğun yerlerden, ayrıca her tür toplantı ve toplantılardan mümkün olduğunca kaçınmaya davet edilir" dedi.

Belçika Başkonsolosluğu da 1-3 Şubat tarihleri arası kapalı olduğunu bildirdi. İngiltere Başkonsolosluğu ise dün olduğu gibi bugün de kapalı olduğunu duyurdu.

Beyoğlu'ndaki Almanya Başkonsolosluğunda önlem olarak, zırhlı polis aracı bekletildiği olduğu görüldü. Kapıda "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazılı bir kağıt asıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi 29 Ocak'ta Türkiye'ye dönük güvenlik uyarısı yayınlamış, Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine karşı İstiklal Caddesi, Galata, Beyoğlu bölgesinde kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara misilleme saldırıları yapılabileceği konusunda uyarmıştı.

Bu uyarının ardından Almanya, İngiltere ve İsveç başkonsoloslukları çalışmama kararı almıştı.