İstanbul'daki 67 milyon liralık vurgunun ayrıntıları ortaya çıktı

İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla çökertilen çeteye ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Şişli'de Nevra K. isimli bir kadını 6 ay içerisinde 50 milyon liradan fazla dolandıran çete, ekipler tarafından İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla çökertildi.



Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kocaeli, Kırşehir, Bursa, Edirne ve Adana'da yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 43 kişilik dolandırıcı çetesinin 36 üyesi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



PARÇA PARÇA DOLANDIRDILAR

İş insanı Nevra K'yı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan çete, kadından 6 ay boyunca parça parça 50 milyon liradan fazla para ve çeşitli ziynet eşyaları aldı.

Terör örgütünün mallarına el koyacağını ve yardımcı olmak istediklerini belirtip kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan çete üyeleri kandırdıkları kadına evlerini, iş yerlerini dahi sattırdı.

Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin firari olduğu belirlendi.

DOLANDIRILDIĞINI FARK ETMEDİ, POLİSTEN ÖĞRENDİ



Çete üyeleri aldıklarının yanı sıra Nevra K'ya kredi bile çektirdi. Tüm bunların ardından Nevra K, kirada oturmaya başladı. Nevra K'nın yanı zamanda hem annesini hem de babasını kaybettiği de öğrenildi.



Dolandırıldığının farkında olmayan kadın, durumu polis ekiplerinden öğrendi.



Bir diğer mağdur Ceren A. ise çeteye 1 milyon dolar kaptırdı.



İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdur kadına durumu bildirdikten sonra geniş çaplı bir operasyon başlattı. 1 ay saha çalışması ve 3 aylık bir teknik ve fiziki çalışmanın ardından 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



GÜZELLİK SALONLARI BİLE VARMIŞ



43 kişiden oluşan çetenin 36 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerine ait 52 adet lüks araç, 24 adet arsa tapusu, 8 milyon değerinde bir villa, lüks bir güzellik salonu tespit edildi.



Takip edildiklerini anlamayan çetenin tüm varlıklarına operasyon kapsamında el konuldu.



Çetenin elebaşı M.Ç. ise gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla Antalya'da yakalandı. Operasyonda ele geçirilen bir adet dizüstü bilgisayarı inceliyor.



43 kişilik çetenin 36 üyesi 3 gün süren sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Firari durumda olan 7 kişinin ise yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.