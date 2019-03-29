Cenevizliler tarafından 700 yıl önce Karaköy'de inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan tarihi Galata burcunun devamındaki surların altı yağış nedeniyle boşaldı.

Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç'ın haberine göre, surların altında meydana gelen toprak kayması nedeniyle tarihi burcun üzerine inşa edilen Sen Piyer Kilisesi için de tahliye çanları çalmaya başladı.

Çevre esnafında endişeye neden olan toprak kayması nedeniyle Beyoğlu Belediyesi ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemelerin ardından çevrede önlem alındı. Karaköy'de esnaflık yapan Fevzi Tekin, "Surların bir kısmının altı tamamen boşalmış. İlerlemesi durumunda surlar çökebilir. Belediye ekipleri dükkan sahiplerini uyardı..." dedi.

Toprak kaymasının ilerlemesi durumunda, kilisenin üzerinde bulunduğu tarihi surlar yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.