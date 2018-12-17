İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 68,97'ye yükselirken, bu oran kayıtlara son 10 yıldaki en yüksek 3. doluluk olarak yansıdı.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerinden derlenen bilgilere göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 10 yılın en yüksek 3. seviyesine ulaştı.



14 Aralık Cuma günü yapılan ölçümlerde barajlardaki mevcut su tutma kapasitesinin yüzde 68,97 dolu olduğu dikkati çekti.



Söz konusu tarih dikkate alındığında son 10 yıl içerisinde barajlardaki en yüksek doluluk oranı ise 2009'da yüzde 89,47 olarak gerçekleşti.



DOLULUK ORANI YÜZDE 25 ARTTI



Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 30 Kasım'da yüzde 55,06 olarak tespit edilirken, bu dönem içindeki yağışların etkisiyle su miktarında yüzde 25,26'lık bir artış yaşandı.



Değerlendirmeye alınan 10 barajdaki doluluk oranı yüzde 68,97'ye yükselirken, barajların 7'sindeki doluluk oranı ise yüzde 70'in üstüne çıktı.