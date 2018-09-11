İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kentteki yapıların yarısının kaçak olduğunu söyledi.

"3 milyona yakın binanın mülkiyet hakları, bağımsız bölümleri belli değil veya kayıtları hiç yok" diyen Aşa, şunları dile getirdi:

"İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde kaçak yapı var. Ama bu yapıların en yoğun olduğu ilçeler Şişli Gülbağ, Fulya'nın bir kısmı, Kağıthane'nin birçok mahallesi, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Esenler, Güngören gibi hangi ilçeye gitsek önümüze bu yapılar çıkıyor."



"KOMİSYON KURULSUN"



Bu sorunu çözmek için komisyon kurulmasını öneren Aşa, "Emlakçısı, şehir plancısı, hukukçusu yani gayrimenkul ile ilgili kim varsa uzmanların oluşturduğu bir komisyon olmalı. Bu süreç iyi yönetilirse vatandaşa faydası var, kayıt dışı binası kayıt altına alınacak, cezalar affediliyor, hakkında açılan dava varsa mahkemesi devam ediyorsa düşüyor, hakkında kesilen ve ödenmeyen ceza varsa bu affediliyor" diye konuştu.



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"EKONOMİ CANLANACAK"



Kayıt dışında olan evler yüzünden kentsel dönüşümün de sağlıklı bir şekilde yürütülemediğini belirten Aşa, "İmar barışıyla ekonomi canlanacak. Eski evlere bankalar kredi vermiyordu; kayıt altına alındıktan sonra alabilecekler. Gayrimenkul sektöründe 200'den fazla alt ve yan sanayiye iş sağlayan sektör var, bunların başında bankacılık sektörü geliyor ki bu yasal süreç ilgili sektörlerin canlanıp iş yapması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.



İMAR BARIŞI DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT!



Aşa imar barışı dolandırıcılığı konusunda da vatandaşları uyardı. Vatandaşlara ödemeleri kendilerinin yapmasını ve büyük firmalardan sadece danışmanlık hizmetini almalarını öneren Aşa, şunları kaydetti:



"Dolandırıcılık yapılabilir, vatandaşlar araya çok fazla aracı almadan, kurumsal büyük bir firmaysa danışmanlık alabilir yetkili Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Bakanlığın ilgili birimleri destek oluyor. Kendilerinin yapmasında fayda var. Başvurular 31 Ekim'de sona erecek, ödemeler ise 31 Aralık'ta bitiyor" dedi.