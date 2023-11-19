İstanbul’daki böcek ilaçlaması 4 kişiyi hastanelik etti

İstanbul Küçükçekmece’de bir binada yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle 4 kişi zehirlendi. Kusma ve mide bulantısı şikayetleri olan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’daki böcek ilaçlaması 4 kişiyi hastanelik etti

Küçükçekme’de bir binada yapılan böcek ilaçlamasından dolayı 4 kişi zehirlendi.

Olay, 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Profesör Doktor Aziz Sancar Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 5 katlı binanın 2’nci katında bulunan boş dairede böcek ilaçlaması yapıldı.

İstanbul’daki böcek ilaçlaması 4 kişiyi hastanelik etti - 1

İlaçlama sonrası binadan kötü koku duyduklarını söyleyen vatandaşlar, ihbarda bulundu.

İstanbul’daki böcek ilaçlaması 4 kişiyi hastanelik etti - 2

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kusma ve mide bulantısı şikayetleri olan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü.

İtfaiye ekipleri binada havalandırma çalışması yaparken, bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...