İstanbul’daki böcek ilaçlaması 4 kişiyi hastanelik etti

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kusma ve mide bulantısı şikayetleri olan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye götürdü.



İtfaiye ekipleri binada havalandırma çalışması yaparken, bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.