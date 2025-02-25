İstanbul'daki camilere mahyalar asılmaya başladı

Mahyalarda yer alacak ifadelere hakkında bilgi veren İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, şunları kaydetti:



"Bu yıl özellikle 'iyilik' teması üzerine söz ve atıflar daha çok yer alacak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde özellikle Kelime-i Tevhid (La ilahe illallah) mahyası ramazan boyunca hiç değişmeden asılı kalıyor. Özel olarak onun öyle kalmasına daha uygun olacağını düşündük. Süleymaniye'de 'Hoş geldin ey rahmet ayı', 'Aile büyük nimettir', 'Ahiret azığın hazır mı?', 'Namaz kılın, zekat verin' ve 'Bayram kardeşliktir' gibi mahyalarımız var. Bu yıl ülkemizde devletimiz tarafından özellikle aile yılı olması hasebiyle de bir hafta en azından aileye vurgu yapan bir mahyamız olsun diye kararlaştırdık."



İstanbul Müftüsü Arpaguş, Eminönü Yeni Cami'nde "İyiliğe destek ol", "Namazı kılın, zekatı verin", "Akrabayı gözet", "Ahiretini unutma" ve "Bayram sevinçtir", Eyüpsultan Camisi'ne "Ramazan-ı Şerif hoş geldin", "Aile toplumun temelidir", "Ahiret azığın hazır mı?", "Bayramınız mübarek olsun", Mimar Sinan Camisi'nde "Ramazan Kur'an ayıdır", "Ahiretini unutma", "Aile toplumun temelidir", "Ahiret azığın hazır mı?", "Bayram kardeşliktir", Üsküdar Valide-i Cedid Camisi'nde ise "Hoş geldin 11 ayın sultanı", "Aile toplumun temelidir", "Ahde vefa gösterin" ve "Bayram sevinçtir" yazılı mahyaların yer alacağını sözlerine ekledi.