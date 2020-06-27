İstanbul'daki DAEŞ operasyonunda yakalanan 8 kişi sınır dışı edilecek

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 8 kişi hakkında sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı.

Anadolu Ajansı 27.06.2020 - 11:25

İstanbul'daki DAEŞ operasyonunda yakalanan 8 kişi sınır dışı edilecek

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, daha önce DAEŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen kişilere yönelik 25 Haziran'da 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalanan 9'u yabancı uyruklu 1'i Türk vatandaşı 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i hakkında sınır dışı edilme işlemlerine başlandığı, 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, bir şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

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