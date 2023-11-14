İstanbul’daki düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanmama kararı

"YASAK YÜZDE 90 ORANINDA UYGULANIYOR"



Kararın hem davetliler hem de görevli personelin can güvenliği için alındığını vurgulayan Sönmez, “Kararın misafirlerimiz açısından izdüşümü şu oldu, biz o yasaklamış olduğumuz ürünlerin muadilleriyle, canlı mum yerine elektronik mumlarla, volkan yerine de sis makineleriyle aynı görsel şovları oluşturuyoruz. Gelin ve damadımız için, keza misafirlerimiz için görsel şovları aynı şekilde yine yapıyoruz. İstanbul genelinde ve Türkiye çapında şu anda uygulanabilirlik oranı yüzde 85-90 oranında.” diye konuştu.

"BAŞINDAN BERİ KARŞIYDIK"



Karar sektör temsilcileri tarafından da destekleniyor. Düğün salonu işletmecisi Hüseyin Koç, kapalı mekanlarda yanıcı madde kullanımına başından beri karşı olduklarını söyledi.



“Müşteriler, bazen yakmak istiyor biz karşı çıkıyor kararı gösteriyoruz. Zorluk çıkaranlar oluyor ama artık yaktırmıyoruz.” diyen Koç, “Irak'ta yaşanan olayı gösteriyoruz, gazete kupürleri ve haberlerden. Çok faydalı ve uygulanmalı, bütün saloncu arkadaşlarımız örnek alarak uygulamalı.” ifadelerini kullandı.