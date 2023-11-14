İstanbul’daki düğün salonlarında yanıcı ve parlayıcı madde kullanmama kararı

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası, (İSTDO) düğün ve davet salonlarındaki organizasyonlarda güvenlik gerekçesiyle meşale, maytap, yanardağ, şelale ve benzeri yanıcı ve parlayıcı maddeleri kullanmama kararı aldı.
Karar hakkında bilgi veren İSTDO Başkanı Adem Sönmez, kararın alınmasında yakın zamanda Irak’ın Musul şehrindeki bir düğün salonunda görsel şov amacıyla kullanılan malzemelerden kaynaklanan yangında 100’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği felaketin etkili olduğunu belirtti.
MUADİL ÜRÜNLER KULLANILACAK
Sönmez, etkinliklerde görsel efekt amacıyla kullanılan yanıcı ve parlayıcı malzemeler yerine, alev içermeyecek muadil ürünlerin kullanılacağını aktardı.
İstanbul Valiliği ile de istişare edildiği belirtilen kararın; İstanbul’daki düğün salonlarında yaklaşık yüzde 90 oranında, ülke çapında ise toplamda 22 şehirde uygulanmaya başlandığı bilgisi edinildi.
"YASAK YÜZDE 90 ORANINDA UYGULANIYOR"
Kararın hem davetliler hem de görevli personelin can güvenliği için alındığını vurgulayan Sönmez, “Kararın misafirlerimiz açısından izdüşümü şu oldu, biz o yasaklamış olduğumuz ürünlerin muadilleriyle, canlı mum yerine elektronik mumlarla, volkan yerine de sis makineleriyle aynı görsel şovları oluşturuyoruz. Gelin ve damadımız için, keza misafirlerimiz için görsel şovları aynı şekilde yine yapıyoruz. İstanbul genelinde ve Türkiye çapında şu anda uygulanabilirlik oranı yüzde 85-90 oranında.” diye konuştu.
"BAŞINDAN BERİ KARŞIYDIK"
Karar sektör temsilcileri tarafından da destekleniyor. Düğün salonu işletmecisi Hüseyin Koç, kapalı mekanlarda yanıcı madde kullanımına başından beri karşı olduklarını söyledi.
“Müşteriler, bazen yakmak istiyor biz karşı çıkıyor kararı gösteriyoruz. Zorluk çıkaranlar oluyor ama artık yaktırmıyoruz.” diyen Koç, “Irak'ta yaşanan olayı gösteriyoruz, gazete kupürleri ve haberlerden. Çok faydalı ve uygulanmalı, bütün saloncu arkadaşlarımız örnek alarak uygulamalı.” ifadelerini kullandı.
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