İstanbul'daki eylemlerde tutuklanan 102 öğrenciye tahliye: Aralarında Berkay Gezgin de var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası protesto eylemlerinde gözaltına alınan öğrencilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklardan 102'si hakkında tahliye kararı verdi. 102 öğrencinin bulundukları cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.

Dün akşam da 25 genç hakkında tahliye kararı verilmişti. Son 24 saatte 127 protestocu cezaevinden tahliye edilmiş oldu.

BERKAY GEZGİN DE TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye edilenler arasında kamuoyunun tanıdığı bir isim de var.

İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 2019 yerel seçimlerinde "Her şey çok güzel olacak." sloganının mimarı olarak biliniyor.

Berkay Gezgin de tahliye edilenler arasında yer alıyor.

22 yaşındaki Berkay Gezgin, hafta sonu yapılan CHP kurultayında Parti Meclisi'ne seçilmişti.