İstanbul'daki eylemlerde tutuklanan 59 genç için tahliye kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası protesto eylemlerinde gözaltına alınan öğrencilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 59 tutuklu gencin daha tahliyesine karar verdi. Dün de İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklardan 102'si hakkında tahliye kararıvermişti.