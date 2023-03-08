İstanbul'daki köprünün betonunda midye kabukları çıktı

"MAALESEF BURASI DIŞ ETKENLERE ÇOK AÇIK KALMIŞ"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Sarper Celasun ise "“Yerin depremi büyütmesi ve yapının deprem sırasında rezonansa girmesine bakıyorum. Maalesef burası dış etkenlere çok açık kalmış. Bunlardan dolayı içerisinde paslanmalar olmuş. Beton kalitesi düşmüş sıkıntılı bir yapı. Bir yapının depremde ne olurunu tam olarak söylemek için yerde nasıl etki edeceğini de söylemek gerek." dedi.

"ANADOLU YAKASINDA BİRÇOK KÖPRÜDE BÖYLE GÖRÜNTÜLER VAR

İşe gitmek için burada her sabah toplu taşıma beklediğini belirten Fatma Akçay, “Felaket, hiç iç açıcı değil. Bir çoğunda var. Anadolu yakasında birçok köprüde böyle görüntüler var. Daha duyarlı olmaları lazım. İnsan canının bu kadar ucuz olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Can Uzun, “Görüldüğü gibi bir şey anlatmaya gerek var mı? Yıkık, yakında çöker zaten bir şey demeye gerek yok" diye konuştu.



Enes Dalkılıç “Paslı demirler var. Deprem konusu gündemdeyken duvarlara çimler asacaklarına buraları onarmaları lazım" dedi.