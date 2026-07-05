İstanbul'daki korkunç varil cinayeti davasında karar

İstanbul'da işlenen korkunç cinayete ilişkin davada karar açıklandı.

Olay 27 Mart 2024'te Bahçelievler ilçesinde yaşandı.

Yangın ihbarına giden ekipler, alevlerin söndürülmesinin ardından iş yerinde varil içinde erkek cesediyle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yapılan araştırmada Mustafa Bayraktar'a ait olduğu tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra kaçan ve iş yerinin sahibi olduğu belirlenen Batın Dalga ve annesi Hasret Dalga'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Batın Dalga, Mustafa Bayraktar'ı annesine sarkıntılık yaptığı için öldürdüğünü belirtti.