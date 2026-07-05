İstanbul'daki korkunç varil cinayeti davasında karar
05.07.2026 11:05
Katil zanlısı olayı maktülün annesine sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
İstanbul'da ateşe verilen varilin içinde cesedi bulunan Mustafa Bayraktar'ın ölümüne ilişkin davada anne ile oğluna iyi hal indirimiyle 25'er yıl hapis cezası verildi.
İstanbul'da işlenen korkunç cinayete ilişkin davada karar açıklandı.
Olay 27 Mart 2024'te Bahçelievler ilçesinde yaşandı.
Yangın ihbarına giden ekipler, alevlerin söndürülmesinin ardından iş yerinde varil içinde erkek cesediyle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yapılan araştırmada Mustafa Bayraktar'a ait olduğu tespit edildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra kaçan ve iş yerinin sahibi olduğu belirlenen Batın Dalga ve annesi Hasret Dalga'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Batın Dalga, Mustafa Bayraktar'ı annesine sarkıntılık yaptığı için öldürdüğünü belirtti.
Korkunç cinayet 2024 yılında Bahçelievler ilçesinde işlendi.
DAVADA KARAR ÇIKTI
Batın Dalga ile gözaltına alınan annesi Hasret Dalga tutuklandı. İki sanık hakkında kasten öldürme suçundan açılan davada karar çıktı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Batın Dalga ve annesi Hasret Dalga'yı müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, iki sanık hakkında da iyi hal indirimi uygulayıp, cezalarını 25'er yıla düşürdü.