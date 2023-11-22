İstanbul’daki lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu

İstanbul’da pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle, kentteki ticari araçlar için 1 Aralık’ta başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu 25 Kasım’a çekildi. Karar sonrasında lastikçilerde yoğunluk yaşandı.

İstanbul’daki lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu
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Megakent ’da pazar günü bekleniyor.

İstanbul Valiliği, kar yağışı öncesinde 1 Aralık’ta uygulamaya başlanacak olan ticari araçlar için kış lastiği zorunluğunu 25 Kasım’a çekti.

Karar sonrasında lastikçilerde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşmaya başladı.

İstanbul’daki lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu - 1

Kış lastiği kullanımının erkene çekilmesiyle lastiğini değiştirmeye gelen Emin Yaslı isimli vatandaş, hafta sonu yaklaştıkça yoğunluğun daha da artabileceğini söyledi.

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