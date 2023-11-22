İstanbul’daki lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu

Megakent İstanbul’da pazar günü kar yağışı bekleniyor.



İstanbul Valiliği, kar yağışı öncesinde 1 Aralık’ta uygulamaya başlanacak olan ticari araçlar için kış lastiği zorunluğunu 25 Kasım’a çekti.



Karar sonrasında lastikçilerde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşmaya başladı.

Kış lastiği kullanımının erkene çekilmesiyle lastiğini değiştirmeye gelen Emin Yaslı isimli vatandaş, hafta sonu yaklaştıkça yoğunluğun daha da artabileceğini söyledi. VİDEO: KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI ÖNE ÇEKİLDİ: ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

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