İstanbul'daki LGBT onur yürüyüşünde gözaltı

İstanbul Beyoğlu'nda izinsiz LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruba polis müdahale ederken 10 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'daki LGBT onur yürüyüşünde gözaltı

Polis ekipleri, yasak olmasına rağmen Taksim'de LGBT yürüyüşü yapmak isteyen gruplar için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar güvenlik güçlerince kapatılırken caddeye giriş ve çıkış yapılmasına izin verilmedi.

Harbiye, Cihangir ve Kabataş'ta yoğun önlem alınırken Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da işletmeye kapatıldı.

İzin verilmemesine rağmen Cihangir ve Harbiye'deki bazı noktalarda toplanan ve polise mukavemette bulunan gruplara müdahale edilirken bazı kişiler gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda da 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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