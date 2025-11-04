İstanbul'daki okullarda deprem taraması

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından CİMER'e yapılan başvurular üzerine, megakentteki okullarda deprem incelemesi yapıldı.

'da 23 Nisan günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, CİMER'e okullarda deprem incelemesi yapılması için başvurular yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, depremin ardından başvurular üzerine İstanbul'daki okullarda kapsamlı bir denetim süreci yürüttü.

sırasında öğrenciler ve veliler tarafından bildirilen aksaklıklar sonrası, acil çıkış sistemlerinin ve güvenlik ekipmanlarının kontrol edilmesi, eksiklerin giderilmesi için adım atıldı.

HASAR BİLDİRİLEN İKİ OKULDA YAPISAL SORUN YOK

Depremden sonra hasar bildirimi yapılan iki okulda valilik teknik personelince yapılan incelemelerde yapısal hasar bulunmadığı tespit edildi.

Bakanlık yetkilileri, yapılan denetimler sonrası İstanbul'daki okulların deprem riski açısından güvenli olduğunu bildirdi.

423 OKUL YENİDEN YAPILDI

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında bugüne kadar bin 510 okul binası incelendi; bin 432'si riskli bulunarak boşaltıldı.

Bu binalardan 423'ü yeniden yapıldı, 838'i güçlendirildi. Böylece toplam bin 449 okul depreme dayanıklı hale getirildi.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre; Marmara bölgesi ve genelinde de olası afetlere karşı farkındalık ve koordinasyon çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda: Afet Farkındalık Eğitimleri düzenli olarak verilirken, her öğretim döneminde okullarda en az üç yangın ve beş deprem tatbikatı yapılıyor.

