İstanbul'daki operasyonda 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüphelinin temin ettikleri etil alkolleri Küçükçekmece'de piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda sahte içkilerin bulunduğu depoya operasyon düzenledi.



Operasyonda, 12 bin litre etil alkol, 3 bin litre metil alkol, 10 bin boş plastik bidon ile metil alkollün etil alkole dönüştürülmesinde kullanılan bazı makineler ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan R.Ü. ile E.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.