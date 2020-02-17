İstanbul'daki organ ticareti operasyonunda 3 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat'ta böbrek alıcısı N.Ç. (47), böbrek bağışçısı A.Ö. (32) ile aracı olduğu belirlenen O. A. (54) ve A.K'yi (31) özel bir hastaneye başvuru yaptıkları sırada yakaladı.



Yapılan çalışmada böbrek vericisi A.O'nun sahte kimlik kullandığı, gerçek adının A.İ. (31) olduğu belirlendi. Şüpheli A.İ'nin uyuşturucu madde imal etmek ve satmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi.



A.İ'nin 2 ay önce tanıştığı ve Mersin'de ikamet eden böbrek alıcısı N.Ç'nin hastalığından yararlanarak kentte yaşayan O.A. ve A.K. isimli organizatörle irtibata geçtiği öğrenildi.



Organizatörlerin N.Ç'den ameliyat ücreti adı altında 55 bin euro istedikleri, A.İ'nin ise böbreğini vermesi karşılığında 40 bin dolar istediği belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise tutuklandı.