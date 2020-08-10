İstanbul'daki otobüs kazasında ilk rapor: Kusurlu bulundu

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki yolcu otobüsü kazasında şoför kusurlu bulundu.

Dün meydana gelen kazada şoför Doğan Duygulu sahil 5 kişi hayatını kaybetmiş 25 kişi de yaralanmıştı.

Kazayla ilgili bölge trafik ekipleri ilk raporu tamamladı. Yapılan incelemede kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Doğan Duygulu’nun kusurlu olduğu tespit edildi.

Raporda şoför Duygulu’nun 2918 nolu Karayolları Kanunun “Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan halleri” düzenleyen 84’ncü maddesine göre kabahatli bulunduğu kaydedildi.

SEBEP YANLIŞ MANEVRA

Rapora göre; Karabük’ten yola yola çıkan araç, Bolu'da sürücü değiştirdi. İkinci şoför de Gebze'de otobüsten ayrıldı. Kaza Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde gerçekleşti. Raporda otobüs şoförü Doğan Duygulu’nun, doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yaptığı ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği tespitine yer verildi.

Yoldan çıkan otobüsün yaklaşık 150 metre bu şekilde ilerlediği, ardından köprünün ayağına çarptığı vurgulanan raporda, şoförün amacının köprü ayağının yanındaki yükseltiye çıkmak olduğu ancak hızını kontrol edemediği kaydedildi.