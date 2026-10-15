İstanbul'daki sel faciasında can kaybı 3'e yükseldi. 4 kişi aranıyor

HASBAHÇE VE CAMİNİN ÇEVRESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kağıthane Deresi’nin taşmasının ardından Hasbahçe ve Sadabad Camii çevresinde oluşan su baskını drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, dere çevresine yayılan suyun kapladığı alanlar ile caminin çevresindeki taşkın yer aldı.

SU BASKINLARINA ADLİ SORUŞTURMA

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan su baskınlarına ilişkin, "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." açıklamasında bulundu.