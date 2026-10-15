İstanbul'daki sel faciasında can kaybı 3'e yükseldi. 4 kişi aranıyor
15.10.2026 13:40
Son Güncelleme: 15.10.2026 14:10
Kağıthane'de dere kenarında bir kişinin da cansız bedeninin bulunmasıyla İstanbul sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi. Dört kişi ise aranıyor.
84 yılın rekorunun kırıldığı yağışların ardından İstanbul yaralarını sarmaya çalışıyor. Sel felaketinde iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bugün bir acı haber de Kağıthane'den geldi.
Sadabad mevkisinde dere kenarında köprü ayağına takılmış cesedi görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin cansız bedeniyle ilgili polis çalışma başlatırken sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Cesedin Ayazağa'da sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtiliyor.
Kayıp olduğu belirtilen 4 kişiyi ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kağıthane İlçesi Sadabat Parkı yanında bir erkek cesedi bulunmuştur. Şahsın kimlik tespit işlemleri devam etmektedir. Yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselmiş olup, kayıp şahıs sayısı an itibarıyla 4'tür." ifadelerine yer verildi.
Kağıthane'de dere kenarında erkek cesedi bulundu.
BİR ÇOCUK AKIMA KAPILDI
Fatih'te Çukurbostan Parkı’nda dün 14 yaşındaki Mahmut Işıldak , su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirmişti.
AYAĞA KAYIP DÜŞMESİ SONUCU KAFASINI KALDIRIMA ÇARPTI
Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki Dereboyu Caddesi'nde bir konukevi önünde sel sularını aşıp yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y. ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı.
Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y.'yi vatandaşlar kurtardı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
S.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan S.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Sarıyer ve çevresinde sağanak nedeniyle araçlar hasar aldı.
DERE TAŞTI, KAĞITHANE SU İÇİNDE KALDI
Sağanağın ardından Kağıthane Deresi taştı. Dere çevresindeki Hasbahçe ile tarihi Sadabad Camii’ni su bastı.
Dereden taşan sular Hasbahçe’ye yayıldı, dere kenarındaki tarihi Sadabad Camii’nin bahçesini ve içini bastı.
Caminin ibadet alanı su altında kalırken minberin alt bölümü de sulara gömüldü. Taşkın, cami bahçesindeki Sedef Atölyesi ile çevresindeki müştemilatları da etkiledi. Caminin önündeki bir otomobilin bir bölümü suya gömüldü. Belediye zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Cami bahçesinin kapıları kapatılarak giriş ve çıkışlara izin verilmedi.
Hasbahçe ve Sadabad Camii çevresi sular içinde.
HASBAHÇE VE CAMİNİN ÇEVRESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kağıthane Deresi’nin taşmasının ardından Hasbahçe ve Sadabad Camii çevresinde oluşan su baskını drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, dere çevresine yayılan suyun kapladığı alanlar ile caminin çevresindeki taşkın yer aldı.
SU BASKINLARINA ADLİ SORUŞTURMA
Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan su baskınlarına ilişkin, "Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir." açıklamasında bulundu.