İstanbul'daki sessiz tehlike: 500'ü aynı anda patlayabilir!

RİSKLİ BÖLGELERDE ORTAK ÇALIŞMA

Buna yönelik hazırlık ve yatırımların 1999 yılından bu yana yapılmaya çalışıldığını anlatan Gültek, Şişli, Maslak ve İkitelli gibi otel, rezidans ve iş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte yaptıkları ortak bir çalışma olduğunu söyledi.

YETKİLİ İSİMLER SİSTEMDEN HABERSİZ

Türkiye gazetesinin haberine göre; birçok söndürme ve algılama sisteminin kurulduğu gibi bırakıldığını anatan Gültek, "Bizimle beraber binayı gezen yönetici, teknik kişi 'Bizde böyle sistem mi vardı?' diye tepkiler veriyordu." şeklinde konuştu.