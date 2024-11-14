İstanbul'daki terör operasyonu: 6 süpheli tutuklandı

İstanbul'da terör operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'daki terör operasyonu: 6 süpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün gençlik yapılanması YCWK'nın talimatı ile 6 Kasım'da Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde bazı ana arterlerde cadde ve sokakları kapatıp ateş yakan 7 şüpheliyi tespit etmiş ve şüphelilere yönelik operasyon düzenlemişti.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürüyor.

Öne Çıkan Video

Türkiye'yi yasa boğan 5 kardeşin ölümünde ihmal kimin?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...