İstanbul'daki terör operasyonu: 6 süpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün gençlik yapılanması YCWK'nın talimatı ile 6 Kasım'da Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde bazı ana arterlerde cadde ve sokakları kapatıp ateş yakan 7 şüpheliyi tespit etmiş ve şüphelilere yönelik operasyon düzenlemişti.



Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürüyor.