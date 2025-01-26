İstanbul'daki vahşi cinayetin cezası belli oldu

İstanbul'da Kazlıçeşme Mahallesi Uluslararası Barış Parkı içerisinde 12 Mayıs 2023 tarihinde yanmış bir erkek cesedi bulunmuştu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılarak bulunan cesedin Halil Özdemir'e (40) ait olduğu tespit edilmişti.

Olay yerine ait kamera görüntüleri incelendiğinde ise Özdemir'in en son Meryem El Haşimi (25) birlikte olduğu belirlendi.

BEYZBOL SOPASI İLE KAFASINA VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Meryem El Haşimi, Halil Özdemir ile yaklaşık 3 yıl önce tanıştığını, kendisinden ödünç bisiklet farı istemesi üzerine evine geldiğini, kendi evinde Özdemir tarafından saldırıya uğrayacağını anlaması üzerine beyzbol sopası ile kafasına 1-2 kez vurduğunu, Özdemir'in kafasından kan gelmesi üzerine havlu ile o alanı sardığını ve uyanmasını beklediğini söylediği kaydedildi.

İZ BIRAKMAMAK İÇİN EL ARABASIYLA TAŞIDIĞI CESEDİ PARKTA YAKTI

Haşimi'nin ayrıca, Özdemir'in uyanmaması üzerine ertesi gün 08.00 sıralarında evinin yakınında esnaf olan bisikletçiden el arabası aldığını, Özdemir'i torbaya koyduktan sonra 1 kilometre uzaklıktaki parka götürdüğünü, herhangi bir iz kalmaması için cesedi yakarak olay yerinden uzaklaştığını ve eve döndükten sonra da Özdemir'e ait bisikleti sattığını söylediği aktarıldı.

ÖLDÜRME NİYETİNİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Konuya ilişkin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen dava karara bağlandı.

Mahkemede savunma yapan Meryem El Haşimi, Halil Özdemir'i kasten öldürmediğini ve öyle bir niyetinin olmadığını söyleyerek beraatını talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Meryem El Haşimi'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.