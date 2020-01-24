İstanbul'daki Wuhan'dan gelen Çinli hasta ülkesine gönderildi

İstanbul Maltepe'de karantinada bulunan Çinli hastanın sabah saatlerinde ülkesine gönderildiği bildirildi.

Büyükçekmece’de şüphe üzerine yoğun güvenlik önlemleri ile tedavi altına alınan Çinli hasta, Mimar Sinan Devlet Hastanesinin acil bölümüne alınmıştı. Hasta Büyükçekmece'deki tedavinin ardından Maltepe'de bulunan Süreyya Paşa Göğüs hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde özel bir karantina alanı oluşturuldu.

Hasta yapılan kontrollerin ardından talebi üzerine Çin'de sevk edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanın Türkiye'ye Vuhan'dan geldiğini tespit edildiğini söylerek, ''Hastanın Çin'den beraber geldiği yolcuların hiçbirinde bulguya rastlanmadı. Diğer yolcular döndü, bu yolcu ise 36 saat gözlem altında tutuldu. Klinik bulgularında herhangi bir bozulma gözlenmedi. Şüpheli vaka olarak gördüğümüz hasta ülkesine dönme talebi üzerine Çin'e özel ambulans ve sağlık personelimizle gönderdik. Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da temasta olduğu kişileri taramadan geçiriyoruz. En ufak bir şüpheye mahal vermek istemiyoruz'' dedi.

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