İstanbul'da Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bina çöktü

İstanbul İkitelli'de mobilya mağazasında çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın, yanındaki inşaat kazısı nedeniyle çöktüğü sanılıyor.

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 24.08.2021 - 15:58

İstanbul'da Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bina çöktü

İstanbul İkitelli'deki Masko Mobilyacılar Sitesi A Blok'ta bulunan mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

YANDAKİ İNŞAATIN TEMEL KAZISI NEDENİYLE ÇÖKMÜŞ OLABİLİR

İçinde asma kat bulunan mobilya mağazasının yandaki inşaatın temel kazısı nedeniyle çöktüğü sanılıyor.

ENKAZDA KİMSE OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Mağazadan sesler gelmesi üzerine içeridekilerin dışarı çıktığı, enkazda kimsenin kalmadığı belirtiliyor.

Olay yerine çok sayıda iftaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de enkazda kimse olup olmadığını araştırıyor.

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