İstanbul'da mezat salonuna çete dadandı | (İcralık ev ve arsa satışlarına tehditle müdahale iddiası)

İstanbul'da icra yoluyla satışa çıkartılan ev ve arsaları bir çetenin tehdit yoluyla ele geçirdiği öne sürüldü. Üstelik Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılan satışlara müdahale ederek.



Milliyet gazetesinin haberine göre, İstanbul Adalet Sarayı'nda icralık gayrimenkul satışlarına müdahale ettiği öne sürülen 48 kişi hakkında dava açıldı. Soruşturma isimsiz bir ihbar mektubu üzerine başlatıldı.



İddianamede şüphelilerin yardım bahanesiyle 500 bin liraya kadar varan paralar istediği, bu talebin kabul edilmemesi halinde zorla tahsil ettikleri belirtildi.



“ADLİYENİN DIŞINDA SİLAHLA BEKLEDİLER”



Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Sarıyer ve Beşiktaş'ta gayrimenkul sektöründe çalışan mağdurlar savcılığa ifade verdi.

Adalet Sarayı 10. İcra Müdürlüğü ve Gayrimenkul Satış İcra Dairesine gittiklerinde satılan evlere, arsalara bir çetenin dadandığını anlattılar. Bu kişilerin adliyenin içinde ve dışında silahla beklediklerini söylediler.



TEKNİK TAKİBE TAKILAN ZANLININ SÖZLERİ



Teknik takibe takılan bir zanlının "Okmeydanı’da bir buçuk milyonluk daireyi altı yüz seksene aldırdım.” dediği de belirlendi.



48 sanık için 12'şer yıl hapis cezası talep ediliyor.