İstanbul'dan Ankara'ya giden aile, facia otelini görmek için geldi: "Olay yerinde canlı görelim dedik"

Kış turizminin önemli noktalarından biri olan Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınırken, olayda 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlandı.

Eşi ve çocuğuyla yanan oteli merak edip görmeye gelen Erkan Atasoy, "İstanbul’da çocukların yanına geldik. Ankara’ya giderken yolumuzu buraya çevirdik. Olay yerinde canlı görelim dedik. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Üzüldük. Üzülmemek elde değil." diye konuştu.



Bölgeyi ekrandan izlemeyle yakından görme arasında fark olduğunu belirten Mine Atasoy, "Bina çok yüksek. Bir de yolları çok virajlı." diye konuştu.