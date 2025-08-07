İstanbul'dan Avrupa'daki kaçakçılara sahte belge sevkiyatı: Paralar "yerin altından" çıktı

İstanbul'dan Avrupa ülkelerine hediyelik eşya kargosuyla pasaport, kimlik ve benzeri sahte belge gönderen şebekeye operasyon yapıldı. Operasyonla birlikte sahte belge sevkiyatını da ortaya çıkardı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. KARGO FİRMASIYLA SAHTE BELGE TRANSFERİ



Ekipler çalışmalarında, Fatih ilçesinde bulunan bir kargo firmasına verilen kitap, tepsi, kadın çantası, bardak seti ve fotoğraf çerçevesi gibi hediyelik ürünlerin arasına sahte belgelerin de gizlenmiş bir şekilde konularak yurt dışına gönderildiğini değerlendirdi.

Borcam kutusundan pasaport çıktı.

Bu iş yerini teknik ve fiziki takibe alan ekipler, kargoların iz kaybettirmek için önce yurt içerisinde bir şehre, oradan da Avrupa ülkelerindeki kaçakçılara gönderildiğini tespit etti.



Yapılan takip ve incelemenin ardından ekipler, hediyelik eşya arasına gizlenen yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenmiş sahte belgelerin teslimatı sırasında iş yerine operasyon düzenledi.



KİMLİK KARTLARI, PASAPORTLAR, SÜRÜCÜ BELGELERİ, VİZE ETİKETLERİ...



Operasyonda iki şüpheli suçüstü yakalanırken, hediyelik eşya paketlerinin içinde ve zanlıların evlerinde yapılan aramalarda sahte üretilen 233 kimlik kartı, farklı ülkelere ait 134 pasaport, 78 sürücü belgesi, 45 vize etiketi ve ülkelere ait 37 silikon giriş çıkış hudut mührü ele geçirildi.

Kahve fincanlarının arasına sürücü belgeleri gizlenmiş.

ÖDEME HAWALA SİSTEMİYLE YAPILDI



Bu teslimatların karşılığında ise paranın yeraltı bankacılığı olarak bilinen hawala sistemi ile Türkiye'ye gönderildiğini tespit edildi.



SUÇTAN ELDE EDİLEN PARALAR EVDEN ÇIKTI



Bu sistem içerisinde olduğu belirlenen 11 şüpheli de düzenlenen operasyonla yakalandı.



Ekipler, operasyonun ardından iki adreste yaptığı aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 25,1 kilogram altın, 3 kilo 850 gram gümüş, 18 çeyrek, 2 yarım, 5 tam ve 3 Ata altını ile 3 milyon 505 bin 300 lira, 260 bin 116 dolar, 87 bin 325 euro ve 3 bin pounda el koydu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken 11'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.